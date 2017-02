Jade Leboeuf torride en culotte : La fille de Frank se dévoile topless

Un an après la polémique provoquée par sa photo topless, Jade Leboeuf remet le couvert. Au mois de mars de l'année dernière, la fille du célèbre footballeur Frank Leboeuf se faisait censurer par le réseau social Instagram après avoir publié une photo d'elle les seins à l'air. Depuis, la bombe de 25 ans a retenu la leçon et évite désormais les clichés trop révélateurs.

En revanche, elle ne se prive pas de partager des photos sexy, pour le plus grand bonheur de ses 40 000 fidèles abonnés. Cette semaine, la jolie brunette qui réside désormais à Los Angeles a justement publié une photo d'elle torride en petite culotte. Les cheveux lâchés et se cachant subtilement la poitrine de la main, elle a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Dans le bloc des commentaires, les internautes se sont accordés pour dire qu'elle était "sublime", "magnifique" ou encore "à tomber". Un physique irréprochable qui a permis à Jade Leboeuf de percer dans le mannequinat et de vivre un véritable rêve américain, elle qui expliquait l'an dernier "vouloir conquérir le monde de la mode".

En témoignent les nombreux clichés publiés sur sa page Instagram, la bombe a tout pour être heureuse. Heureuse de pouvoir vivre de sa passion, elle l'est côté coeur puisqu'elle file depuis plus d'un an le parfait amour avec le beau Stéphane Rodrigues, que l'on a découvert dans la huitième saison de l'émission Secret Story. Pourvu que ça dure !