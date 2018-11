Jaden Smith confirme qu'il est en couple avec le rappeur Tyler, The Creator !

Le jeune mannequin, acteur et chanteur Jaden Smith n'est plus un coeur à prendre. Alors qu'il avait déclaré être amoureux et en couple avec le rappeur Tyler, The Creator, lors d'un concert, beaucoup pensaient que c'était une mauvaise plaisanterie. Invité à la radio, il a confirmé leur relation.

Le 11 novembre 2018, il se produisait sur la scène du Dodger Stadium de Los Angeles dans le cadre de l'événement musical Camp Flog Gnaw Carnival, lorsque Jaden Smith a lâché, amusé : "Je veux juste dire que Tyler, The Creator est le meilleur ami au monde. Et que je l'aime tellement putain et je veux vous dire quelque chose : Tyler ne veut pas que j'en parle mais c'est mon putain de petit ami ! Depuis toujours." Des confidences faites sous les yeux du rappeur en question, lequel faisait en même temps signe que non de la main. "Hahaha, tu es un fou mon gars", a réagi Tyler The Creator, 27 ans, quelques heures plus tard sur Twitter.

Convié dans l'émission Apple Music's Beats 1 Radio, le 16 novembre, le fils de Will Smith et de Jada Pinkett-Smith en a remis une couche. "J'ai récemment dit que Tyler The Creator était mon petit ami et c'est vrai. Voilà, vous le savez", a-t-il lancé. Le jeune homme, qui s'est déclaré gender fluid ("non binaire"), a fréquenté le mannequin Sarah Synder entre 2015 et 2017. Au printemps dernier, c'est auprès d'Odessa Adlon qu'on pouvait voir l'interprète d'Icon.

Tyler The Creator a longtemps été pointé du doigt pour son utilisation de termes homophobes dans ses chansons mais, l'an dernier, il publiait la chanson I Ain't Got Time dans laquelle il dit notamment : "J'embrasse des garçons blancs depuis 2004." Plus surprenant encore, en 2015, le chanteur avait posté un tweet dans lequel il semblait faire son coming out. "J'ai essayé de sortir du putain de placard il y a genre quatre jours et tout le monde s'en fout hahahahahah", avait-il posté. Le rappeur avait été traité de "pédale" par Eminem dans son dernier disque intitulé Kamikaze. Sa sexualité est de longue date le sujet de rumeurs et, en interview en septembre dernier pour le site Fantastic Man, il disait à ce propos être "dans une zone grise". "Même si je suis considéré comme bruyant, je suis très discret, ce qui est une étrange dichotomie", ajoutait-il.