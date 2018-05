Jaden Smith et Odessa Adlon : Le jeune couple s'éclate sur le tapis rouge

Difficile de faire plus complices ! Jaden Smith et sa petite amie, Odessa Adlon, semblent plus proches que jamais. Réunis sur le tapis vert des Environmental Media Awards, le 22 mai 2018 à Beverly Hills, le duo a fait une apparition remarquée.

Grimaces, embrassades et dérapage à moitié contrôlé : le jeune couple s'est bien amusé lors de cette soirée de gala en faveur de l'environnement. En tenue décontracté, le fils de Will Smith a misé sur un sweat jaune et une paire de baskets signée Louis Vuitton, tandis que sa belle a opté pour une classique petite robe noire du label Reformation. Ils étaient également accompagnés de la soeur d'Odessa, Rocky.

L'interprète d'Icon et la jeune comédienne de 18 ans se fréquentent depuis environ un an. Le jeune homme de 19 ans s'est en effet rapidement remis de sa rupture avec le mannequin Sarah Snyder survenue au printemps 2017, clôturant ainsi près de deux ans de relation.