Jaden Smith: Victime d'une intoxication alimentaire, il se fait virer d'un hôtel

Et une intolérance alimentaire, une ! Alors que certaines stars ne jurent que par les repas gastronomiques des plus beaux restaurants du monde entier, d'autres à l'instar de Jaden Smith préfèrent des plats nettement moins élaborés.

Hamburgers, pizzas et pancakes... le fils de Will Smith est un adepte des fast food et, où qu'il aille, le jeune homme de 18 ans n'avale rien d'autre et ce, même lorsqu'il se rend dans des hôtels de luxe.

Mais malheureusement, l'acteur que l'on pourra notamment voir très prochainement à l'écran aux côtés de Cara Delevingne dans Life in a Year a très mal digéré un pancake au fromage lors de son passage au célèbre hôtel Four Seasons de Toronto ce samedi 27 mai 2017 et il n'a pas hésité à s'emparer de son smartphone afin de partager la nouvelle avec ses nombreux fans.

"Le Four Seasons de Toronto a voulu me faire vomir sur moi-même", "Le Four Seasons de Toronto a piégé mes pancakes au fromage, je suis surpris d'être encore vivant" ou encore "Ils m'ont chassé de ma chambre", a-t-il tweeté sur le célèbre réseau social. Il a provoqué l'hilarité générale de ses followers qui n'ont pas hésité à lui dire qu'il exagérait énormément face à ce problème de pancake pas frais : "Ce tweet a le même effet sur moi", "Drama queen" (reine du drame) et même "T'es vraiment sérieux, là, avec ton problème ?", pouvait-on lire dans les nombreuses réponses.

Les fans de Jaden Smith ne sont pas dupes. Alors, caprice de star ou réelle intoxication ? En tout cas, cette mésaventure lui aura valu l'expulsion de l'hôtel !