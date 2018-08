Jain tacle les Bleus : "C'est triste"

Jain aime la scène. Pas pour être sous les feux des projecteurs parce qu'elle déteste la dimension star de son métier mais pour communier avec son public. C'est justement ce manque de communion avec la foule que la chanteuse de 26 ans reproche aux Bleus.

Dans une interview accordée à Paris Match à l'occasion de la sortie de son deuxième album Souldiers (disponible depuis le 24 août 2018 chez SonyMusic), la protégée de Maxim Nucci regrette la dépendance aux réseaux sociaux dont font preuve les joueurs de Didier Deschamps. "Les réseaux sociaux font de nous de égoïstes, on ne veut plus qu'une chose : que les autres nous voient. Cette image des joueurs de l'équipe de France descendant les Champs-Élysées qui préfèrent se filmer plutôt que de profiter de la foule venue les voir, c'est triste...", partage la chanteuse.

Avec son nouvel album, Jain (de son vrai nom Jeanne Galice) s'est fixé pour objectif de rassembler le plus grand nombre malgré la particularité de son univers très exotique, reflet de son enfance passée à voyager. "Il y a un risque de tomber dans quelque chose de kitsch et je voulais de l'élégance. Mais ça me tient à coeur de rappeler tous mes trajets et mes histoires de voyage", confie l'interprète d'Alright. "J'ai beaucoup déménagé dans ma jeunesse, j'ai eu une enfance extraordinaire mais aussi très solitaire", avoue-t-elle.

L'intégralité de l'interview de Jain est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 30 août 2018.