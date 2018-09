Jaina Lee Ortiz (Station 19) en couple : Découvrez son compagnon

Ce mardi 25 septembre 2018, TF1 donne le coup d'envoi de la première saison de Station 19, le spin-off de Grey's Anatomy. On y suit le quotidien de pompiers de Seattle, une série dans laquelle l'actrice principale est Jaina Lee Ortiz.

Les fans de séries ont notamment pu l'apercevoir dans Rosewood. Elle y incarnait Annalise Villa de 2015 à 2017. Elle est également apparue dans Scream Queens ou encore dans un épisode de Grey's Anatomy dans la peau d'Andy Herrera. Rôle qu'elle reprend dans Station 19.

Côté vie privée, Jaina Lee Ortiz n'est pas un coeur à prendre et n'hésite pas à le faire savoir sur Instagram. La belle actrice de 31 ans pose en effet régulièrement au côté de son mari, le scénariste Brad Marques. Le 19 août dernier, elle dévoilait par exemple une photo en sa compagnie pour faire la promotion du film Crazy Rich Asians pour lequel il a travaillé.

Et le 6 juillet dernier, elle lui faisait une belle déclaration à l'occasion de son anniversaire. "Je suis si chanceuse de fêter cela une fois de plus à tes côtés. Tu es la personne la plus travailleuse que je connaisse. (...) Bon anniversaire mon amour", a-t-elle notamment écrit.