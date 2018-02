Jake Gyllenhaal : Sa transformation aussi impressionnante que poignante

Lorsque Jake Gyllenhaal se lance dans une performance au cinéma (Night Call, La Rage au ventre, Everest...), il ne fait jamais les choses à moitié. Et pour se glisser dans la peau d'un homme qui a réellement existé et qui fait partie des victimes de l'attentat du marathon de Boston en 2013, l'acteur donne tout ce qu'il a au plus profond de lui. La scène poignante du long métrage Stronger que nous vous dévoilons en exclusivité en témoigne.

Stronger, réalisé par David Gordon Green, est l'adaptation du récit de Jeff Bauman qui a perdu ses jambes lors du double attentat du Marathon 2013 de Boston, dont le témoignage a été déterminant pour retrouver les terroristes. Le scénariste John Pollono souligne qu'il ne s'agit pas d'un film sur le terrorisme, rappelle Allociné, mais de l'histoire d'un homme et de ce qu'il doit surmonter pour reprendre le contrôle de sa vie. Face au héros du Secret de Brokeback Moutain, se distingue Tatiana Maslany, remarquée dans la série Orphan Black.

L'histoire : En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encourager Erin qui court le marathon : il espère bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. Il l'attend près de la ligne d'arrivée quand une bombe explose. Il va perdre ses deux jambes dans l'attentat. Il va alors devoir endurer des mois de lutte pour espérer une guérison physique, psychologique et émotionnelle.

Stronger, en salles le 7 février.