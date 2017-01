Jake Gyllenhaal : Séance de crémage et farniente avec une célèbre "fille de"

Bientôt à l'affiche du superbe et intense Nocturnal Animals pour lequel il pourrait bien briguer des nouvelles nominations aux plus grandes cérémonies d'awards, Jake Gyllenhaal a eu une année 2016 fort chargée. C'est pour cela que l'acteur américain de 36 ans a décidé de quitter la Californie pour rallier Saint-Barthélemy et son cadre exotique.

Là-bas, loin d'Hollywood et de son agitation, le comédien prend du bon temps aux côtés de Greta Caruso. Inséparable de celle qui n'est autre que la fille de l'acteur américain David Caruso (Les Experts : Miami, Rambo, The King of New York), sa meilleure amie depuis des lustres, Jake a affiché son bonheur à ses côtés. Après s'être éclaté sur une planche de surf dans les vagues de Saint-Barth', le beau gosse barbu a passé le Nouvel An avec sa BFF, avant de faire un tour le 1er janvier sur la plage de Colombier, où il a été vu en train de se faire tartiner de crème solaire par la sculpturale brunette. Entre deux trempettes dans l'eau turquoise de l'anse, il a aussi partagé une bière avec Jon Bon Jovi.

Dans quelques jours, Jake Gyllenhaal finalisera le tournage d'un alléchant long métrage réalisé par Paul Dano (Little Miss Sunshine, Elle s'appelle Ruby) et intitulé Wildlife dans lequel il donnera la réplique à Carey Mulligan. Il raconte comment un petit garçon est témoin de l'effritement d'un mariage lorsque sa mère rencontre un autre homme. En outre, Gyllenhaal a tourné Stronger (un drame sur l'attentat du marathon de Boston), Okja (un long métrage de Joon-ho Bong avec Tilda Swinton et Lily Collins) et bien sûr Life, un film spatial prévu pour mars 2017 où trois astronautes découvrent la vie sur Mars. Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson (Mission Impossible 5) lui donnent la réplique. Jake est également annoncé dans The Man Who Made It Snow, un biopic sur le dealer Max Mermelstein au coeur du cartel de Medellin, et The Division, première adaptation sur grand écran du jeu-vidéo éponyme de Tom Clancy.