Jamel Debbouze : Ce qui rend Mélissa Theuriau encore plus belle à ses yeux !

Jamel Debbouze est un homme comblé à la fois dans sa vie professionnelle et privée. S'il s'apprête à lancer la huitième édition de son festival, le Marrakech du rire, sa femme Mélissa Theuriau – dont il est fou amoureux depuis 2007 – n'est jamais bien loin. Jeudi 5 juillet 2018, l'humoriste de 43 ans s'est d'ailleurs confié sur l'admiration qu'il lui porte.

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag que Jamel Debbouze s'est exprimé sur tout ce que Mélissa Theuriau entreprend dans sa carrière de journaliste. "Franchement, je ne suis absolument pas objectif parce que j'aime beaucoup cette personne (rires). Je suis extrêmement fier. Quand elle fait ses documentaires, elle reçoit les protagonistes à la maison, ils dorment chez nous. Elle les revoit des années après comme Florence Cassez qui vient toujours à la maison et avec qui nous sommes partis en vacances", a-t-il déclaré. L'humoriste a également assuré que sa femme prenait "les choses à coeur" et qu'elle était "sincère".

"Elle défend les causes qu'elle trouve les plus injustes. Ce sont ses combats et ses choix qui la rendent encore plus belle à mes yeux", a-t-il conclu. Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont mariés le 7 mai 2008 au domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay à Cernay-la-Ville (Yvelines). De leur mariage sont nés Léon (9 ans) et Lila (6 ans).

Une interview à retrouver actuellement dans son intégralité sur le site TV Mag.