Jamel Debbouze : Complicité et joie pour la finale de son trophée d'impro

C'est l'un des projets auxquels Jamel Debbouze tient le plus. Depuis sa création il y a neuf ans, il parraine le Trophée d'Impro Culture & Diversité imaginé par Marc Ladreit de Lacharrière, président de la Fondation Culture & Diversité, en association avec la compagnie Déclic Théâtre. La finale de la 9e édition s'est déroulée au théâtre de la Madeleine, lundi 27 mai 2019 à partir de 14h, en présence de l'humoriste et de Marc Ladreit de Lacharrière.

Le Trophée d'Impro Culture & Diversité permet à des collégiens de découvrir le théâtre à travers l'improvisation. Pour Jamel Debbouze, ces matchs d'impro sont un facteur d'intégration et de développement personnel pour ces collégiens, comme ils l'avaient été pour lui. Cette 9e édition a réuni 65 collèges, en majorité classés en éducation prioritaire ou situés en zone rurale, issus des 16 territoires d'Ardèche, Bordeaux, Brest, Chenôve, Grasse, les Hauts-de-France, Limoges, Lyon, la Meurthe-et-Moselle, Paris, Rennes, Rochefort, la Savoie, Toulouse, Trappes et du Vaucluse. Toute l'année, les collégiens se sont entraînés avec des comédiens professionnels avant de se rencontrer lors des demi-finales organisées à Lille, Limoges, Versailles et dans le Vaucluse. Lundi, les adolescents qualifiés se sont rencontrés une dernière fois devant un public de 500 personnes.

Pour ce trophée d'improvisation, l'équipe gagnante, qui nous vient du Vaucluse, a su faire preuve d'éloquence, d'imagination et d'un esprit d'équipe solide qui lui ont permis de remporter les suffrages du public. Les collégiens se sont vu remettre leur prix des mains de Marc Ladreit de Lacharrière et Jamel Debbouze, tous les deux particulièrement heureux de rencontrer ces jeunes talents.

Liberté, égalité, improvisez

Jamel Debbouze a trouvé sa voie en poussant la porte de la compagnie Déclic Théâtre, à Trappes, où il a grandi. Il avait à peine 16 ans quand il s'est produit en finale du championnat de France junior de la Ligue d'improvisation française. Depuis plusieurs années, il parraine dans les collèges français ce trophée qui permet de faire découvrir l'improvisation théâtrale au plus grand nombre. La journaliste et productrice Mélissa Theuriau a consacré un documentaire, intitulé Liberté, égalité, improvisez, inspiré par le parcours de son époux Jamel Debbouze au côté d'Alain Degois, directeur de la compagnie Déclic à Trappes, et de Marc Ladreit de Lacharrière. Les trois hommes défendent l'improvisation théâtrale comme un remède contre les inégalités, l'exclusion et l'échec scolaire, et souhaiteraient qu'elle devienne une discipline scolaire à part entière. En attendant, le Trophée d'Impro Culture & Diversité permet chaque année de toucher davantage d'établissements scolaires et donc les premiers concernés.

Pour cette 9e édition, le Trophée d'Impro Culture & Diversité était associé à l'opération Dis-moi dix mots, qui sensibilise à la langue française et est organisée par le ministère de la Culture. Le groupe ID Logistics, leader européen de la logistique contractuelle, soutenait l'événement.