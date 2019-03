Jamel Debbouze défie la championne du monde du cri de mouette

Une compétition sérieuse

Le championnat du monde du cri de la mouette est devenu un incontournable du Carnaval de Dunkerque. Justine Joseph a participé au concours pour la première fois, le 3 mars 2019. Les meilleurs imitateurs de France s'étaient retrouvés dans le bar La Bastille, et c'est finalement cette chargée de développement de projets artistiques au sein de l'université catholique de Lille qui a raflé le titre. Depuis, comme le rapporte Le Parisien, le comité CMCM, organisateur de la compétition, a reçu de nombreuses demandes d'interview, dont une de Touche pas à mon poste (C8), que Justine a refusée. Il faut croire que le défi de Jamel Debbouze était plus amusant à relever. "C'est malin de la part de Jamel. Il attire l'attention sur son spectacle, sur Dunkerque et c'est super rigolo, confie l'imitatrice au Parisien. Comme je dis toujours, la vie est trop courte pour qu'on s'ennuie le dimanche." Alors, qui de Jamel ou Justine fera la meilleure mouette ? Réponse bientôt.