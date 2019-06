Jamel Debbouze : Détendu avec Audrey Fleurot au Marrakech du rire

La sortie de Toy Story 4 est un événement planétaire ! En début de semaine, Tiffani Thiessen, Alyson Hannigan et leurs familles respectives ont découvert le film à Los Angeles. C'est Jamel Debbouze et Audrey Fleurot qui ont eu le plaisir de présenter la version française à Marrakech, où se déroule le Marrakech du rire.

Une nouvelle édition du festival comique produit par Jamel Debbouze a commencé ce mercredi 12 juin 2019. Jeudi (13 juin 2019), l'acteur de 43 ans (et mari de Mélissa Theuriau) a assisté à l'avant-première de la version française du film Toy Story 4, dont il est l'une des voix. La projection a eu lieu au Cinéma Colisée. Audrey Fleurot et Franck Gambastide, deux autres acteurs de doublage de Toy Story 4, étaient également de la partie.

Arrivé en star, Jamel Debbouze a d'abord esquissé quelques pas de danse sur le photocall au côté de Boualem Lamhene, vice-président de The Walt Disney Company en Afrique, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. Le héros du film Alad'2 et producteur de Jusqu'ici tout va bien (sortis les 3 octobre 2018 et 27 février 2019) est ensuite entré dans la salle de projection et s'est offert un bain de foule avec les adorables petits spectateurs réunis pour l'occasion.

Toy Story 4 sortira en France le mercredi 26 juin 2019.