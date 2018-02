Jamel Debbouze, ému, parle de son bras et son accident : "J'ai fait une bêtise"

Invité mercredi 8 février dans l'émission Au tableau ! que produit sa femme Mélissa Theuriau, Jamel Debbouze s'est retrouvé face à une dizaine d'enfants qui avaient une foule de questions à lui poser. Parmi elles, deux concernaient son bras atrophié.

"Je comprends que ça puisse intriguer", répond Jamel à une fillette qui, tout en s'excusant de poser la question, lui demande ce qu'il est arrivé à son bras. "J'ai fait une bêtise, j'ai pas écouté mes parents, poursuit l'humoriste, comédien et réalisateur devant une classe très attentive. Je me suis rendu compte tard que c'était une bêtise de ne avoir écouté ses parents. Je suis sorti tard alors que je n'aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur un quai d'une gare. Je voulais gagner un peu de temps, j'ai vu le bus passer et je ne voulais pas le rater. Et j'ai traversé les rails sans regarder, en pleine nuit."

"Ça vous fait mal ?", relance la même petite. "Parfois ouais. Parfois, ça me fait mal, avoue-t-il, hésitant. Mais j'ai des exercices, je fais du sport, j'ai la chance de monter sur scène et j'ai plein d'exutoires qui font que, même si parfois j'ai mal, je passe au-dessus." Et de surenchérir, ému derrière une touche d'humour : "Je ne m'attendais pas à répondre à ces questions, vous m'énervez, là."

Devant des enfants pendus à ses lèvres, Jamel n'a pas caché que cet accident avait changé sa vie. "Ça influence tout, t'es obligé de réfléchir complètement différemment, assure-t-il, forçant les enfants à mettre leur main droite dans leur poche pour voir. Je ne pouvais être ni plombier ni électricien. Compliqué. Même porter une poubelle, je n'aurais pas pu le faire." Heureusement, Jamel Debbouze a eu la chance de trouver sur son chemin le théâtre et la scène, où il oublie totalement son handicap.

En marge de la diffusion d'Au tableau !, Mélissa Theuriau s'était épanchée sur la prestation de son mari. "Il y a des moments où Jamel est vraiment déstabilisée, où il hésite, met du temps à répondre, il y a des moments qui sont très émouvants, très touchants, avec une classe silencieuse qu'on a rarement", avait-elle expliqué dans le Buzz TV, avouant avoir été "émue et touchée" et avoir assisté à "un beau moment de télévision".