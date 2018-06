Jamel Debbouze, époux heureux : Les secrets de son mariage solide avec Mélissa

Jamel Debbouze prépare la 8e édition du Marrakech du rire qui ouvrira ses portes le 20 juin 2018 pour les refermer quatre jours plus tard. Cet événement humoristique organisé au Maroc, le fondateur du Jamel Comedy Club le considère comme son troisième "bébé". Porté par sa femme Mélissa Theuriau dans chacun de ses projets, Jamel Debbouze a trouvé un équilibre dans cette vie à cent à l'heure, faisant passer sa famille avant tout le reste. "J'ai une chance extraordinaire, j'aime profondément être avec ma famille, et je préfère ma vie à mon métier. Et pourtant, j'adore vraiment et sans limites mon métier. C'est dire si j'aime les miens ! Mon endroit préféré sur Terre, c'est mon salon avec ma femme et mes enfants", confie-t-il à Paris Match (numéro du 7 juin 2018).

Comblé depuis plus d'une décennie auprès de Mélissa Theuriau, le prodige du stand-up de 42 ans évoque avec tendresse leur union célébrée le 7 mai 2008 mais aussi le rôle fondamental de sa femme dans son équilibre et son épanouissement : "Elle a compris ce qui était fondamental pour moi. Ensemble, on fait des concessions, c'est important dans nos métiers." Sans Mélissa, Jamel n'aurait peut-être pas rencontré le même succès, ne se serait pas lancé les mêmes défis. "L'écoute et l'approbation de Mélissa m'ont donné des ailes pendant ces dix dernières années. On connaît les impératifs de chacun, on organise notre agenda, c'est notre force", complète-t-il. Mais si leurs carrières les contraignent à devoir souvent s'absenter, ces déplacements ne sont pas au goût de l'humoriste : "Il y a une évidence : on n'aime pas être trop longtemps séparés !"

Heureux papa d'un garçon prénommé Léon (9 ans) et d'une fille baptisée Lila (6 ans) qu'il évoque dans son spectacle Maintenant ou Jamel, Jamel Debbouze révèle leurs ambitions, très éloignées des activités de leurs parents : "Mon fils veut être pirate. Pour vivre, il veut attaquer des bateaux. Et Lila veut être maîtresse." Mais parce que l'un et l'autre "aiment chanter et se la raconter", tous les espoirs sont encore permis.

L'intégralité de l'interview de Jamel Debbouze est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 7 juin 2018.