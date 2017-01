Jamel Debbouze et Melissa Theuriau : Amoureux et complices dans la neige

C'est un des couples favoris des Français et on comprend pourquoi à chacune de leurs apparitions communes. Jamel Debbouze et Melissa Theuriau c'est la réussite, l'amour débordant et deux beaux enfants (Léon et Lila). A l'Alpe d'Huez, où ils se sont rencontrés et aimés pour la première fois il y a 10 ans, l'inséparable tandem fait l'unanimité.

De retour dans la station de ski iséroise, un an après avoir remporté trois prix pour La Vache (Grand prix, prix du public et prix d'interprétation pour Fatsah Bouyahmed), sous les yeux de son épouse, Jamel a cette fois-ci fait le déplacement dans le cadre d'une soirée spéciale pour son Comedy Club. Plusieurs pensionnaires de sa troupe actuelle, dont Alban Ivanov, se sont ainsi produits sur scène, pour le plus grand bonheur des invités et festivaliers. Une jolie parenthèse dans ce rendez-vous de cinéma, et au coeur d'une compétition officielle qui a notamment déjà vu s'affronter quelques longs métrages dont Sous le même toit (avec Gilles Lellouche et Louise Bourgoin) et L'Embarras du choix (avec Alexandra Lamy).

Ce vendredi 20 janvier, après la soirée-spectacle, Jamel et sa belle Melissa sont retournés dans la neige. Invités à un photocall, les deux tourtereaux ont fait crépiter les flashs sous un très beau soleil. Rayonnant, le couple a affiché une tendre complicité et offert assurément l'une des apparitions les plus glamour de cette édition-anniversaire du festival.