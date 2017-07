Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : Toujours plus in love à Marrakech

La 7e édition du Marrakech du Rire, dont l'émission spéciale sera diffusée le 12 juillet prochain sur M6, s'est visiblement déroulée dans une ambiance glamour et bon enfant. Organisé du 28 juin au 1er juillet, le traditionnel événement centré sur l'humour et créé par Jamel Debbouze a réuni comme chaque année un incroyable parterre de stars, toutes plus élégantes les unes que les autres pour assister aux différentes soirées proposées par les organisateurs.

Samedi, le fondateur de ce rendez-vous incontournable était ainsi entouré de son épouse Mélissa Theuriau pour la clôture du festival. Complices et amoureux comme au premier jour, les parents de Léon (8 ans) et Lila (6 ans en octobre) sont apparus rayonnants et très élégants. Lors de cette soirée, la journaliste et productrice de 38 ans a d'ailleurs alterné les looks, s'affichant tantôt dans une robe asymétrique noir et or, tantôt dans une robe blanche.

Sur place, le couple marié depuis près de dix ans a retrouvé la compagnie de nombreux artistes : Karin Viard, Ary Abittan, Elie Semoun, Philippe Lacheau et sa compagne Élodie Fontan, Gérard Darmon et Chantal Ladesou, Gad Elmaleh, Bruno Salomone, Charlotte Gabris, Grégory Fitoussi, Ines Reg, Kevin Razy, Alban Ivanov, Fauve Hautot, Alice Belaïdi, Reem Kherici et Firmine Richard étaient présents.

Étaient également présents Carine Galli et Francesca Antoniotti, Florent Peyre, Laurent Weil, Luc Abalo, Luis Fernandez et son fils, les soeurs Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard, Nadège Lacroix, Mamadou Niang, Raphaël Kahn, Justine Fraioli, Séverine Ferrer, Sidney Govou, Tony Yoka (futur papa en devenir) et Wesley Weigel.

Lors de cette soirée de clôture, plusieurs spectacles étaient célébrés. Les artistes se sont notamment réunis sur la scène du Palais El Badi pour la deuxième soirée du Gala Jamel et ses amis avant et ont également applaudi Jaw Jab au théâtre Royal. Enfin, le film d'animation Moi, moche et méchant 3 était projeté au Colisée.