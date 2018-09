Jamel Debbouze et Sébastien Chabal : Duo complice pour la Nuit du rugby

Si Paris vit au rythme de la mode en cette période de Fashion Week, elle sait aussi être le théâtre de rendez-vous sportifs incontournables.

Lundi 24 septembre 2018 était ainsi organisée à L'Olympia la 15e édition de la Nuit du Rugby, événement qui met à l'honneur les meilleurs joueurs de rugby du Top 14 et de la Pro D2. Animée par Astrid Bard et Laurent Weil, et parrainée par l'ancien international de rugby Frédéric Michalak, la cérémonie a également été l'occasion de voir Jamel Debbouze et Sébastien Chabal réunis sur scène pour remettre le prix du meilleur joueur international décerné cette année à Mathieu Bastareaud (Toulon).