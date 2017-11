Jamel Debbouze : Halloween en famille avec ses enfants Léon et Lila

La fin d'année de Jamel Debbouze s'annonce particulièrement chargée. Après six ans d'absence, l'humoriste et acteur de 42 ans signe son grand retour avec un nouveau one-man show baptisé Maintenant ou Jamel, lancé le 6 octobre dernier à Courbevoie. Après avoir l'avoir rôdé et avoir analysé les premières réactions du public qui attendait son retour sur scène avec impatience, le mari de Mélissa Theuriau investira la salle parisienne de La Cigale tout au long du mois de décembre.

Bien que très occupé par ce nouveau projet, Jamel Debbouze ne laisse pas sa famille de côté. Il l'évoque d'ailleurs dans son spectacle, proposant un parallèle entre son enfance et celle de son fils, bien plus confortable que celle qu'il a vécue avec ses cinq frères et soeurs dans la banlieue parisienne, à Trappes. Comme beaucoup d'autres stars françaises, l'humoriste a célébré Halloween. Pour preuve, la photo publiée dans sa story éphémère sur Instagram.

On y découvre une tribu composée de six enfants, certains déguisés d'autres non. Parmi eux figurent sans nul doute son fils Léon, qui fêtera son 9e anniversaire le 3 décembre prochain, et Lila, qui a fêté ses 6 ans le 28 septembre dernier. Tous les visages sont soigneusement recouverts, Jamel Debbouze prenant soin de ne pas dévoiler ses enfants et encore moins ceux des autres. "Préparez les carambars", a apposé en légende l'humoriste. Espérons que ses petits monstres déguisés ont reçu leur lot de sucreries !