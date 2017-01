Jamel Debbouze : Impressionné par son incroyable sosie, il le rencontre

La magie des réseaux sociaux.

Il suit son idole Jamel Debbouze depuis longtemps, il s'amuse à l'imiter sur sa page YouTube depuis longtemps et communique avec lui via Twitter. Son rêve de rencontrer son humoriste préféré s'est concrétisé... Et bien plus encore.

Ce mardi 31 janvier, Jamel Debbouze a partagé une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux tournée depuis son QG du Jamel Comedy Club. Le célèbre humoriste et acteur de 41 ans y présente Weigel Wesley son imitateur. "Bonjour, je vais vous présenter un ami. Il a la même voix et le même corps que moi", lance-t-il à ses fans. Pour la voix, c'est exact, pour le corps, un peu moins. C'est alors que Weigel Wesley entre en scène. "Alors, ça fait plaisir de se rencontrer ou quoi", lance-t-il à Jamel.

À en croire les hashtags laissés par le mari de Mélissa Theuriau en légende de sa vidéo sur Instagram, il y aura bien plus qu'une simple rencontre entre son sosie vocal et lui. "#BientôtSurVosEcrans #JCC", JCC pour Jamel Comedy Club, a-t-il commenté.