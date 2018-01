Jamel Debbouze : L'accident qui lui a coûté la main, ses rapports avec Trappes...

En 2012 est diffusé le documentaire L'Entrée des Trappistes qui s'attache à suivre le parcours de stars issues de la ville de Trappes, Nicolas Anelka, Omar Sy et Jamel Debbouze. Ce dernier est de nouveau sous les projecteurs en raison de ses origines dans cette commune de Yvelines mais cette fois pour un livre, La Communauté des jour­na­listes Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué. Sur BFM TV dimanche 21 janvier, elles sont notamment interrogées sur le parcours du célèbre humoriste, dont elles parlent dès les premières pages.

Impossible de ne pas aborder en effet l'accident sur la voie de chemin de fer qui traverse Trappes, qui a coûté la vie à son ami et son bras à Jamel Debbouze, alors qu'ils n'étaient que deux garçons de 15 ans, trop pressés : "On a commencé par son acci­dent parce que ça montre ça, cette ville à la fois dange­reuse, violente, tragique. Et c'est effec­ti­ve­ment à la gare de Trappes qu'il va, en voulant aller plus vite, traver­ser les voies pour attra­per plus vite le bus qui le mènera au coeur de ville. Il va se faire happer par le train Paris-Nantes qui arrive à toute vitesse. Son copain Jean-Paul en mourra et lui sera grave­ment blessé," explique Raphaëlle Bacqué.

La star désormais mariée à la journaliste Mélissa Theuriau et papa de deux enfants n'a toutefois pas souhaité répondre aux questions des deux auteures de La Communauté, ne se sentant pas légitime pour parler de cette ville de banlieue, lui à qui tout sourit désormais et qui n'y vit plus depuis longtemps : "C'est très compliqué de parler d'une ville dont on est parti parce qu'on a réussi", explique Ariane Chemin. Elle poursuit en ajoutant que lorsqu'il a "voulu reve­nir pour faire un spec­tacle, ça s'est très, très mal passé". Sa collègue précise : "C'est vrai que, quand on écoute tous ses sketches, on y voit la ville dans chacun de ses détails, mais il moque aussi d'une certaine façon, il ironise, il en fait des personnages de comédie, (...) et ça, c'est toujours un peu difficile. Il y a quand même un peu du mal à se voir caricaturé."

Les jeunes sont l'avenir

De son accident, Jamel Debbouze préfèrera parler de la façon dont il a surmonté son handicap. "J'ai eu la chance extraordinaire de ne pas me rendre compte [que c'était la fin de tout]. Quand le médecin est venu et m'a appris que je ne pourrais plus bouger le bras, il avait des stylos dans sa poche. Je lui ai demandé de m'en prêter un et je me suis immédiatement mis à écrire de la main gauche. Sans réfléchir, j'ai pris ma douleur à crédit. J'ai fait ma rééducation durant presque deux ans dans un centre du 14e arrondissement, et j'ai vu des gens qui ne pouvaient s'exprimer qu'avec leurs paupières. Là, je me suis senti très bien, très en forme. J'étais heureux de vivre, je n'étais plus handicapé," avait-il expliqué à de jeunes lecteurs du Parisien.

Parler aux jeunes reste essentiel pour Jamel qui participera à l'émission Au tableau ! De son côté, son ami "trappiste" Omar Sy avait expliqué très clairement de son côté pourquoi il ne souhaitait pas être le référent des banlieues, devant les caméras de C à vous : J'ai envie qu'on se concentre sur les gens qui ont besoin d'être entendus, et je pense que c'est à eux qu'il faut donner la parole, à la jeunesse. (...) On me pose des questions sur Trappes, à moi Omar Sy qui n'y vit plus depuis vingt ans, il est là le problème... Allez-y, les jeunes sont là-bas, ils n'attendent que ça, qu'on leur tende un micro et qu'on leur donne la parole."