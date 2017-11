Jamel Debbouze : "Melissa est une mère formidable, elle s'occupe de tout"

De retour avec un nouveau spectacle intitulé Maintenant ou Jamel, l'humoriste Jamel Debbouze se livre dans les pages de Version Femina. A 42 ans, il est submergé de bonheur grâce à une vie professionnelle bien remplie et une vie de famille épanouie. D'ailleurs, au quotidien, il sait la chance qu'il a d'avoir sa femme Melissa Theuriau à ses côtés...

Fou amoureux de sa superbe épouse, Jamel Debbouze en dit le plus grand bien. "Melissa est très forte, j'ai fait la meilleure chose de ma vie en l'épousant. C'est une mère formidable, elle gère tout ça de main de maître, je ne sais pas comment elle s'y prend. Elle travaille et s'occupe de tout, et moi, je rentre de tournée en superhéros. Elle fait tout le travail, la pauvre, c'est elle qui a toute la charge mentale. Je le sais et c'est moi qui récolte les lauriers", confie-t-il. Heureusement, l'animatrice, journaliste et productrice peut aussi compter sur sa belle-mère, qui adore emmener ses petits-enfants, Léon (8 ans) et Lila (6 ans) à l'école.

Entourée de femmes, Jamel Debbouze dit avoir pris conscience de certaines choses. "Avec Lila, je me rends compte davantage de la place de la femme, par exemple. Ça y est, j'ai le panel. J'ai rencontré ma mère, puis ma femme, et là, ma fille, et je sais ce que c'est qu'une femme", dit-il.

L'interview de Jamel Debbouze est à lire dans Version femina, en kiosques le 19 novembre 2017.

Thomas Montet