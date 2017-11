Jamel Debbouze témoin d'une demande en mariage pendant son spectacle

À partir du 1er décembre, Jamel Debbouze sera sur la scène de La Cigale pour un mois, marquant ainsi le début de la tournée officielle de son nouveau spectacle, Maintenant ou Jamel. Avant cette résidence, l'humoriste et comédien a donné plusieurs représentations de rodage, notamment en province. Le 20 octobre dernier, il était par exemple à la Gare du Midi, à Biarritz. Pendant qu'il était sur scène, Jamel a été témoin d'un moment unique et rare : une demande en mariage.

Une séquence à la fois drôle et romantique que le chéri de Mélissa Theuriau a choisi de rendre publique, à quelques jours de son premier show à La Cigale. Sur Twitter, il a bien évidemment précisé à une fan que son équipe "était de mèche avec la future mariée" sans quoi, pour des raisons de sécurité, tout cela n'aurait pas pu avoir lieu.

Après La Cigale, où il jouera jusqu'au soir du Nouvel An, Jamel sera en tournée en 2018 et notamment à Chalons (27/01), Beauvais (31/01), Amiens (01/02), Le Havre (03/02), Brest (08/02), au Dôme de Marseille le soir de la Saint-Valentin, Nice (16/02), Pau (08/03) ou encore Lyon le 21 mars, Tours le 10 avril et à nouveau à Paris, du 11 au 29 décembre 2018 (Casino de Paris).