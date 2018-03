Jamel Debbouze : Un couple de "touristes" in love avec Mélissa Theuriau

Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont décidément très bien trouvés. Amoureux comme au premier jour et toujours présents pour se soutenir l'un et l'autre dans leurs projets respectifs, l'humoriste de 42 ans et la belle journaliste et productrice de 39 ans ont pris la pose pour un nouveau selfie publié mercredi 28 mars 2018 sur le compte Instagram de l'acteur.

En pleine tournée à travers la France pour les représentations de son spectacle Maintenant ou Jamel, le papa de Léon (9 ans) et Lila (6 ans) peut donc compter sur la présence de son épouse qui le suit partout. Avant de se rendre le 23 mars à Grenoble, d'où est originaire Mélissa Theuriau, le couple était d'abord passé par Saint-Étienne (22 mars) et Lyon (21 mars). C'est d'ailleurs dans cette dernière ville que les tourtereaux ont capturé un moment complice. Accordés jusque dans leurs tenues, lunettes de soleil vissées sur le nez et coiffés d'une casquette plate, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau ont fièrement joué les "touristes".