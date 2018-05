James Blunt : Sa présence au mariage d'Harry et Meghan questionnée, il ironise

Outre la musique, James Blunt et Julien Doré ont un gros point commun : ils adorent répondre aux trolls sur les réseaux sociaux. Le tout avec beaucoup d'humour, évidemment.

Samedi 19 mai 2018, le premier était invité à assister au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Venu au bras de son épouse Sofia Wellesley, James Blunt affichait avec un grand sourire à son arrivée à la chapelle St. George à Windsor. À l'instar de celles des autres personnalités conviées à ce royal wedding, comme Amal et George Clooney, le couple Beckham ou encore Oprah Winfrey, les photos de la venue du chanteur britannique ont fait le tour du monde et ont été largement commentées sur les réseaux sociaux.

Actif sur Twitter, l'interprète du tube You're Beautiful a néanmoins pris le temps de répondre à une internaute qui s'interrogeait sur la légitimité de sa présence. "Qui a invité James Blunt au mariage royal ?", a sèchement questionné une demoiselle le jour des noces. L'artiste de 44 ans a rapidement répliqué. "J'ai deux hypothèses", a-t-il ironisé. Une réponse maîtrisée et inattendue qui semble avoir eu son petit effet, l'internaute en question ayant ensuite supprimé son compte.