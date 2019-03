James Bond 25 : Deux stars oscarisées face à Daniel Craig ?

C'est au mois d'avril 2018 que Daniel Craig a confirmé qu'il jouerait, pour la dernière fois, dans le prochain et 25e épisode de la saga James Bond. Ce film devait originellement être réalisé par Danny Boyle, qui a fini par se retirer du projet pour cause de différends artistiques. C'est donc Cary Joji Fukunaga (Beast of No Nation) qui a pris le relais. La distribution se précise de plus en plus et le prochain méchant pourrait être... l'acteur oscarisé Rami Malek ! Et en James Bond Girl, une autre star avec un Oscar pourrait être de la partie, Lupita Nyong'o.

Le tournage du 25e opus de la saga de l'espion au service de Sa Majesté démarrera au printemps prochain. Sa récente statuette en poche, Rami Malek, le fameux Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, est en pourparlers avec la production selon le magazine spécialisé Variety. Au côté de 007, il n'y aura pas seulement l'actrice française qui jouait déjà dans Spectre, Léa Seydoux : l'héroïne oscarisée de Twelve Years a Slave, Lupita Nyong'o, a été approchée pour se glisser dans la peau d'un personnage féminin. Billy Magnussen, qui a collaboré avec Fukunaga dans la série Maniac, est également en lice. Ce beau monde est donc très certainement en route pour rejoindre Naomie Harris (Miss Moneypenny), Ben Whishaw (Q) et Ralph Fiennes (M) dans ce James Bond prévu en salles pour le printemps 2020.

Viendra ensuite une autre question : la recherche du successeur de Daniel Craig dans la peau de James Bond. La dernière rumeur en date concernait un acteur de la série Game of Thrones, l'Écossais Richard Madden ! Celui qui incarne Robb Stark dans le fameux show de HBO aurait même mis en pause sa participation à une deuxième saison de Bodyguard dans l'hypothèse où il décrocherait le rôle.