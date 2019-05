James Charles dénoncé par Tati : Le scandale qui agite YouTube

Vendredi 10 mai 2019, James Charles était le youtubeur beauté le plus suivi aux États-Unis, avec 16 millions d'abonnés. Il aura fallu que Tati Westbrook fasse une vidéo longue de 43 minutes pour qu'il en perde 3 millions. Que s'est-il passé ? On vous explique le scandale qui secoue YouTube.

Vitamines et larmes

James Charles est un youtubeur de 19 ans qui a commencé YouTube il y a trois ans. Parti de rien, il a reçu l'aide si précieuse de Tati Westbrook qui l'a véritablement pris sous son aile, dealant ses contrats et lui apportant de gros partenariats avec des marques. Il appelait même la youtubeuse de 37 ans "maman". Les ennuis ont commencé fin avril lorsque James Charles a publié une story Instagram promouvant Sugar bear hair, des compléments alimentaires pour le sommeil. Cette marque est une concurrente directe de la marque de vitamines de Tati, Halo Beauty. Quelques minutes après, la youtubeuse publiait une story d'elle en train de pleurer, disant qu'elle avait été "trahie" et que quelqu'un avait "profité d'elle".

"Je m'en fous, je suis une célébrité"

Quelques jours après, le vendredi 10 mai 2019, Tati Westbook publiait une vidéo de 43 minutes expliquant pourquoi elle n'était plus du tout amie avec James Charles. Elle est connue pour rester en dehors des scandales et ne pas parler de sa vie privée. "Je ne pense pas que promouvoir des pilules pour dormir à des enfants, qui ressemblent à des bonbons, soit une bonne idée", explique-t-elle, puisque James Charles a une audience très jeune. Tati explique ensuite qu'il a eu un comportement très déplacé, notamment lors de sa soirée d'anniversaire, où toute sa famille était présente. Il a "raconté en détail tout ce qu'il aurait voulu faire au serveur, sexuellement parlant" devant tout le monde. Elle lui explique ensuite que ce serveur est hétérosexuel, ce à quoi il aurait répondu : "Je m'en fous, je suis une célébrité."

Selon, Tati, il aurait essayé plusieurs fois de profiter de sa notoriété afin de convaincre de jeunes abonnés hétérosexuels. "Je pense que chaque homme est un petit peu homosexuel", aurait dit James Charles à son propre père, devant la youtubeuse. "Tu utilises ta gloire, ton pouvoir et ton argent pour jouer avec les émotions des gens. Tu les menaces de les ruiner, de les couvrir de honte et tu fais ça pour obtenir des faveurs sexuelles, même s'ils sont hétéros", dénonce Tati dans sa vidéo. Vue à ce jour plus de 33 millions de fois, elle a fait perdre 3 millions d'abonnés à James Charles (et continue de lui en faire perdre).

Réponse de James Charles

Le youtubeur de 19 ans a vite répondu à la vidéo de son ancienne amie. "Le plus dur dans tout ça, c'est que je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour mériter cette amitié ou avoir ta confiance, explique-t-il. De nombreuses fois, j'ai agi sous le coup de l'impulsion. Je suis désolé."

Comme le souligne la BBC, James Charles est devenu le premier youtubeur au monde à perdre plus de 1 million d'abonnés en 24 heures. Avant sa vidéo, Tati Westbrook avait 5 millions d'abonnés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle en a plus de 9 millions. James Charles a également perdu le soutien de Jeffree Star, qui a affirmé qu'il a essayé de séduire son petit ami.