James Corden : Son message vidéo émouvant adressé à Londres après l'attentat

Mercredi 22 mars à Londres, une attaque a fait au moins quatre morts et plusieurs dizaines de blessés sur le pont de Westminster, non loin du Parlement britannique. L'assaillant était au volant d'un véhicule lorsqu'il a renversé plusieurs personnes avant de poignarder un policier et d'être abattu par les forces de police.

Alors que la piste du terrorisme islamiste est privilégiée par les autorités anglaises, l'animateur britannique James Corden a tenu à adresser un message de soutien à sa ville natale. Depuis Los Angeles, où il anime son late-night show, le présentateur de 38 ans a souhaité réagir à cette terrible attaque en toute sincérité, avec ses propres mots.

"Il y a eu une attaque terroriste dans ma ville aujourd'hui, dans la Cité de Westminster à Londres. Alors que nous filmons cette émission, les motifs ne sont toujours pas connus. Ce que nous savons, c'est que des gens ont perdu la vie et d'autres, plein d'autres ont été blessés", a-t-il déclaré d'un air grave.

Si cet acte terroriste était supposé diviser le peuple de Londres...

Très ému, celui qui est père de deux enfants (Max, 6 ans, et Carey, 2 ans) avec son épouse Julia a poursuivi : "Je sais que beaucoup de personnes en Grande-Bretagne regardent cette émission, et il y a beaucoup de Britanniques qui travaillent pour cette émission, et évidemment, nos pensées vont à tous ceux qui ont été affectés par cette attaque. En regardant les infos aujourd'hui, je me suis senti vraiment très, très loin de chez moi. (...) Ce qu'on se dit, c'est qu'on aurait voulu être présent pour être avec nos proches", a-t-il confié.

James Corden a conclu son message sur une note d'espoir et d'amour pour la ville de Londres. "Une chose est sûre, si cet acte terroriste était supposé diviser le peuple de Londres, je sais qu'il rassemblera. Ce soir, nous envoyons nos pensées les plus sincères aux gens de Grande-Bretagne. Faites attention à vous, s'il vous plaît."