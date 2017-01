James Franco est loin d'être le "Boyfriend" idéal...

Le gendre est un ressort comique que le cinéma exploite avec plaisir, la saga Mon beau-père et moi ou plus récemment Ma Famille t'adore déjà en France en sont les preuves. Le film The Boyfriend - Pourquoi lui ?, avec James Franco et Bryan Cranston, se penche lui sur un cas de figure particulier : quand le futur mari est un personnage complètement délirant...

L'histoire : Un père de famille emmène sa famille rendre visite à sa fille à Noël et se retrouve en compétition avec le petit-ami de celle-ci, un jeune devenu milliardaire grâce à internet.

Le héros de Malcolm et Breaking Bad face à celui de 127 heures, voici un duo qui promet de faire des étincelles. A leurs côtés, Megan Mullaly (Tammy de Parks and Recreation) et Zoey Deutsch. Celle qu'on a pu voir dans Dirty Papy avec Zac Efron n'est autre que la fille de l'actrice Lea Thompson, qu'on avait appréciée dans le rôle de Lorraine dans les trois Retour vers le futur ! Cerise sur le gâteau, The Boyfriend est produit par... Ben Stiller, l'inoubliable Greg Focker de... Mon beau-père et moi. La boucle est bouclée !

The Boyfriend - Pourquoi lui ?, au cinéma le 25 janvier 2017.