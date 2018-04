James Jagger : Le fils aîné de Mick divorce après deux ans de mariage

Un mariage prend l'eau au sein du clan Jagger. Selon Charlotte Griffiths, chroniqueuse mondaine du Daily Mail, le fils aîné de Mick Jagger et Jerry Hall, James (32 ans), a rompu avec sa compagne de longue date, la jolie Anoushka Sharma.

Le couple s'était marié religieusement après sept années de relation en avril 2016 lors d'une grande cérémonie organisée au sein du chic Cornwell Manor, dans la campagne anglaise de Chipping Norton (Oxfordshire). Une union civile avait été célébrée quelques mois plus tôt, en septembre 2015 à New York.

Selon Charlotte Griffiths, James Jagger "vit désormais seul au domicile conjugal à Los Angeles, tandis qu'Anoushka est rentrée en Angleterre". La jeune femme de 30 ans est originaire de Birmingham.

Si le duo n'a pas eu d'enfants, il avait autrefois prévu de fonder une famille. "Ils voulaient des enfants tout de suite après le mariage, mais pour une raison ou une autre, ce n'est pas arrivé et les problèmes sont arrivés. Leur relation s'est détériorée depuis", a confié un proche.

Acteur depuis plusieurs années, le frère d'Elizabeth (34 ans), Georgia (26 ans) et Gabriel (20 ans) sera à l'affiche de plusieurs productions hollywoodiennes en 2018 si l'on se fie à sa page IMDb. Il apparaîtra dans JT Leroy au côté de Laura Dern, Kristen Stewart et Diane Kruger, mais aussi dans The Last Full Measure, avec Samuel L. Jackson et Ed Harris.