James Middleton : Donna Air a mal vécu leur rupture...

Comme Kate et William, qui firent une pause dans leur histoire en 2007, James Middleton (29 ans) et sa compagne Donna Air ont connu en 2016 un accident de parcours. Alors que toute la famille se concentre sur le mariage à venir de Pippa, qui doit épouser le 20 mai son fiancé James Matthews, l'animatrice télé de 37 ans s'ouvre sur ce passage à vide qu'elle a très mal vécu dans un entretien accordé au magazine Country and Town House.

"Quelle année 2016... Comme tant d'autres j'imagine, je n'avais qu'une seule envie, m'éloigner de tout cela, laisser derrière les gros titres et m'octroyer sérieusement du temps pour moi. Je carburais à l'adrénaline et au café crème depuis trop longtemps et je voulais me reposer, me remettre à zéro et me rebooter complètement", confie-t-elle à la revue. Une année éprouvante, on l'a bien compris, et pour cause : au mois de février 2016, James Middleton, de huit ans plus jeune qu'elle, mettait un terme à leur relation, entamée trois ans plus tôt. Et tandis que le pro des douceurs customisées partait lancer à Hong Kong sa marque de chamallows, Boomf, Donna Air, restée en Angleterre avec Freya, sa fille de 13 ans issue d'une précédente histoire, tentait de reprendre pied.

Pour soigner son stress et ses difficultés du moment, la présentatrice télé est partie faire une cure détox dans une clinique des Alpes autrichiennes : "De par sa réputation notoirement stricte, je savais que Vivamayr était sérieuse, mais aussi qu'elle offrait des résultats sensationnels", explique-t-elle au sujet du choix de ce "spa médical" pas à la portée de toutes les bourses. Sa semaine là-bas a commencé par un bilan médical complet qui a mis en évidence son stress : "Des examens sanguins et une séance de kinésiologie ont suivi, après quoi on m'a prescrit mon programme sur mesure de traitements, thérapies et alimentation." Des infusions de vitamines, de la randonnée et des conseils pratiques (comme mâcher lentement) plus tard, et la voilà qui rayonnait à nouveau, prête à mordre la vie à pleines dents.

Au mois de juin, elle reprenait le fil de son histoire avec James Middleton, et, à en croire une source proche de l'intéressée, il y aurait désormais du mariage dans l'air : "Donna est très consciente qu'elle est plus âgée que James. Elle veut se marier et avoir un autre enfant, elle a été très claire avec James à ce sujet, croit savoir ce témoin. Elle a besoin de savoir que James est partant pour du long terme, et c'est le cas."