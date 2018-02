James Middleton : Donna Air officialise leur séparation... et est déjà recasée !

Il y a peu de temps encore, James Middleton était dans le public sur le plateau de Dancing on Ice, présent pour encourager, tout sourire, Donna Air en lice dans le concours télé. Les caméras de la chaîne ITV n'avaient d'ailleurs pas manqué de s'attarder sur le frère de la duchesse de Cambridge en ce soir de mi-janvier 2018 et les téléspectateurs s'étaient agités sur Twitter, y voyant là le signe que la romance en dents de scie du jeune homme et de la charmante animatrice avait repris. En réalité, elle avait pris fin peu de temps avant...

Après cinq ans d'une relation sur courant alternatif, James Middleton (30 ans) et Donna Air (38 ans) ne sont définitivement plus en couple. La personnalité télé a officialisé cet état de fait auprès du Mail on Sunday : "James et moi ne sommes plus ensemble. Nous nous sommes séparés en décembre mais nous restons et resterons les meilleurs amis du monde", a-t-elle déclaré. Ce que la présence du frère de Kate dans Dancing on Ice tend à confirmer.

Charlotte Griffiths, chroniqueuse mondaine de l'édition dominicale du Daily Mail qui rapporte les propos de Donna, précise que le duo s'est "paisiblement découplé" (elle utilise le terme "uncoupled" étonnamment utilisé par Gwyneth Paltrow et Chris Martin lors de l'annonce de leur "rupture consciencieuse" – "conscious uncoupling") au moment de Noël 2017, s'accordant à dire que la nouvelle année leur permettrait à tous deux de prendre un "nouveau départ".

Ce qu'elle n'a d'ailleurs pas tardé à faire ! Si c'est avec son ex Damian Aspinall, père de sa fille de 14 ans, Freya, qu'elle déjeunait le jour de la Saint-Valentin, rentrant chez elle avec une belle rose rouge, elle s'affiche en fait déjà avec son nouveau boyfriend, un certain Ben Carrington, avec qui on pouvait la voir se promener au grand jour main dans la main dans Londres le week-end dernier, comme en témoignent des photos publiées par le Daily Mail. Et dire que cela ne faisait que quelques jours que James et elle avaient commencé à avertir leurs amis de leur séparation ! Certains ont dû être surpris...

James Middleton et Donna Air s'étaient connus en février 2013 dans un club select de Londres et avaient commencé à se montrer ensemble quelques mois plus tard. Malgré de multiples rumeurs de rupture et quelques pauses bien réelles au cours de leur histoire, James n'avait pas peur en 2017 de parler mariage... sans pour autant le considérer concrètement. Cette fois, la page est bel et bien tournée.