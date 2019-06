James Middleton : Le petit frère de Kate Middleton se confie sur sa dépression

"C'est ce qui te cloue au lit, pendant que l'anxiété te fait culpabiliser d'y être. Je me disais 'Pourquoi suis-je déprimé ? J'ai eu tellement de chance dans ma jeunesse, j'ai eu tout ce que je voulais.' Ce n'est pas que je voulais plus, mais il y a quelque chose qui n'a pas toujours été là... Et plus je l'ignorais, plus ça prenait le dessus", a déclaré le Britannique de 32 ans. La pression médiatique qu'il subit depuis le mariage de sa soeur avec l'héritier du trône a certainement joué un rôle dans cette histoire : "Soudain, et de façon très publique, on a jugé si j'avais réussi ou échoué (...). Dans mon esprit, je l'ai fait indépendamment de ma famille et des événements qui se sont produits."

Après une longue thérapie, le frère de la duchesse de Cambridge va mieux et espère que son témoignage s'ajoutera au combat de sa soeur et du prince William contre la stigmatisation des troubles mentaux dans la société. Un engagement qu'ils mènent depuis 2017 et la création de la campagne Heads Together, à laquelle prend aussi part le prince Harry.

Carole et Michael Middleton, les parents de James Middleton, étaient "très nerveux" à l'idée que leur fils parle publiquement de sa dépression : "Ils étaient inquiets que je m'expose au sujet de quelque chose de très personnel", a ajouté le principal intéressé. Mais ils l'ont finalement soutenu dans sa démarche, bien accueillie par le public. Désormais, le plus jeune frère de Kate Middleton peut aussi compter sur le soutien de sa nouvelle compagne, la Française Alizée Thevenet. Après avoir fondé Boomf en 2013, une société spécialisée dans les courriers personnalisés, l'entrepreneur travaille aujourd'hui sur un nouveau projet dédié à sa passion : ses chiens.