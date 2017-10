James Middleton séparé de Donna Air : La love story est finie, mais il espère...

Pour vivre heureux, vivons cachés ? L'adage n'a pas valu pour James Middleton et Donna Air, qui, de couple extrêmement discret, sont passés à couple révolu. Alors que ses entreprises se cassent la figure, les affaires sentimentales du frère de la duchesse de Cambridge ne se portent pas mieux : son histoire d'amour avec la charmante animatrice télé appartient désormais au passé, révèle le chroniqueur mondain du Daily Mail Sebastian Shakespeare, toujours infaillible.

James Middleton, 30 ans, et Donna Air, de huit ans son aînée et mère d'une adolescente de 14 ans issue d'une précédente relation, avaient pourtant pris part ensemble au mariage de Pippa Middleton et James Matthews dans le Berkshire en mai 2017, mais "ils ont rompu il y a un certain temps", a témoigné auprès du journaliste anglais un ami des intéressés. Une rupture qu'ils étaient parvenus jusque-là à préserver de toute publicité.

Le benjamin de la fratrie Middleton et la personnalité télé avaient commencé à se fréquenter il y a plus de quatre ans et avaient notamment connu un passage à vide l'an dernier, mettant leur relation sur pause pendant quatre mois. James s'était notamment dédié à développer son business à l'international, tandis que Donna, en proie à un stress intense, partait faire une cure detox de luxe dans les Alpes autrichiennes. Après cet intermède, le couple avait toutefois remis le couvert avec conviction : "J'aime énormément Donna. Le mariage n'est absolument pas quelque chose qui me fait peur. Elle me rend très heureux et je veux avoir des enfants", aurait-il déclaré à son entourage.

Aucun des deux n'a souhaité faire de commentaires, mais un ami intime du frère de Kate et Pippa a confié à Sebastian Shakespeare : "James espère que la séparation ne sera que temporaire."