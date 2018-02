James Van Der Beek bientôt papa pour la 5e fois !

Et un de plus ! L'acteur James Van Der Beek vient d'annoncer qu'il allait être papa pour la 5e fois. La star de Dawson, âgée aujourd'hui de 40 ans, a révélé l'information, vendredi 23 février, sur son compte Instagram.

En légende d'une photo mettant en scène sa femme Kimberly, allongée sur leur lit, son baby bump mis en évidence et entourée de leurs quatre enfants, le père de famille a écrit : "Nous sommes ravis et aussi ébahis d'annoncer qu'un nouveau membre fera bientôt son entrée dans notre famille. Et je dis 'ébahis' parce que certaines personnes se demandent si nous n'avons pas perdu la tête. Ce qui est probablement le cas... mais je ne pourrais pas être plus heureux. Ou reconnaissant. Ou en extase devant @vanderkimberly."