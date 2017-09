James Woods prédateur sexuel ? L'actrice qui l'accable en rajoute une couche !

"Vous me traitez de menteuse, James ? C'est loin d'être fini. Je vous le promets", avait écrit mardi la comédienne, toujours sur Twitter. Et elle a tenu promesse. Quelques heures plus tard, Teen Vogue a publié une lettre ouverte de la jeune maman qui, il y a quelques semaines, révélait avoir été agressée sexuellement par un ancien petit ami. "Ce que vous vivez s'appelle un instant pédagogique. Cela s'appelle un cadeau. Une leçon d'humilité. (...) Un espoir, celui que grâce à cette expérience vous puissiez changer, redéfinir l'homme qu'il y avait avant cela, et celui d'après", écrit la comédienne qui n'hésite à qualifier Woods de "silencieux" et raconte en détail son histoire.

"Mon amie Billy et moi sommes allées au Roxy sur Sunset Boulevard, voir un groupe qu'on aimait. Après ça, on a décidé d'aller chez Mel's diner sur Sunset Boulevard à Hollywood pour manger des burgers. Je venais juste avoir d'avoir mon permis de conduire et je me souviens très bien de ma nervosité au moment de me garer sur une place du parking. En quittant le restaurant, vous nous avez arrêtées votre ami et vous, vous sembliez tous les deux sympathiques. À un moment, vous avez suggéré l'idée qu'on pourrait tous aller à Las Vegas. 'C'est un endroit génial, vous y êtes déjà allées ?' Vous essayiez de rendre cela innocent. C'est une chose que les hommes prédateurs aiment faire, j'ai remarqué. Rendre la chose innocente. Juste une dose d'insinuation. Juste une once de persuasion. Juste une pincée de suggestion. 'Ça va être marrant, je vous le promets. Rien ne va vous arriver, on va juste passer un bon moment ensemble.' Je vous ai dit mon âge, gentiment et sans jugement, ni agressivité. Je vous ai dit mon âge parce que j'ai pensé que vous seriez immédiatement horrifié et que vous retireriez votre offre. Vous avez ri et vous avez dit 'encore mieux ! On va s'amuser'."

Regardez-vous dans un miroir

"Vous devez vous dire, c'est impossible, il n'y a pas moyen que j'aie été assez stupide pour draguer une actrice connue de 16 ans. Mais je n'étais pas connue à l'époque, James", lâche Amber Tamblyn qui demande à James Woods de réfléchir sur son comportement en expliquant que d'autres filles comme elle ont souffert et souffrent de ce genre d'agressions ordinaires. "Maintenant, regardez-vous dans un miroir et demandez-vous si c'est vrai. Allez-y, j'attendrai. Mais je ne me fais pas d'illusions", assène Amber Tamblyn en guise de conclusion.

Après coup, Amber Tamblyn a reçu des centaines de messages de soutien et de félicitations, y compris de stars telles que Jessica Chastain, Anna Paquin, Lena Dunham ou encore Jon Cryer.