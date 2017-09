James Woods prédateur sexuel ? Une actrice balance une bombe

Twitter est régulièrement un grand théâtre ouvert aux clashs et autres prises de bec 2.0. Certaines vont parfois très loin, et James Woods peut en témoigner. L'acteur américain, jamais à court de sujets à controverses et de déclarations sulfureuses – on se souvient encore de la photo du Bataclan ensanglanté quelques heures après l'attaque du 13 novembre 2015, qu'il avait tweetée pour dénoncer l'opposition de la France à l'encontre du antiterroriste de Donald Trump – a cette fois réagi au sujet du film Call Me By Your Name. Un jeune homme de 24 ans campé par Armie Hammer y vit une histoire d'amour avec un adolescent de 17 ans joué par le très talentueux Théo Chalamet. Une relation "illégale" à en croire Woods.

"Ou comment tranquillement ils réduisent progressivement les dernières barrières de la décence", a-t-il tweeté. Un message qui a fait réagir le séduisant Armie Hammer, lequel n'a pas hésité à être aussi sur l'offensive. "Vous n'avez pas fréquenté une fille de 19 ans quand vous en aviez 60.... ?", écrit l'acteur que l'on a pu voir dans Lone Ranger et The Man from U.N.C.L.E.. Parmi les nombreuses réactions, celles d'Holly Mary Combs (Charmed), doucement sarcastique : "Tu veux dire celle qui était l'amie de sa fille et qu'il connaissait depuis qu'elle était gamine ? Ouais."

Amber Tamblyn a également commenté le message d'Armie Hammer en racontant elle-même un "souvenir" concernant Woods, lequel est clairement taxé d'être un prédateur sexuel en règle. "James Woods a essayé de me draguer ainsi que mon amie, au restaurant. Il voulait nous emmener à Vegas. 'J'ai 16 ans' lui ai-je dit. 'Encore mieux' a-t-il répondu", écrit Amber Tamblyn qui avait récemment révélé avoir été agressée sexuellement par un ex-petit ami.