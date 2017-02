Jamie Dantzscher : L'ex-gymnaste et championne olympique abusée sexuellement

Onde de choc sur la planète sport. Ce dimanche 19 février, la chaîne américaine CBS a diffusé les interviews de trois ex-gymnastes qui accusent toutes un ancien médecin – déjà inculpé d'agressions sexuelles et de pédophilie – d'abus sexuels, récits détaillés à l'appui. Accusations que Jamie Dantzscher, Jessica Howard et Jeanette Antolin, toutes anciennement membres de l'équipe nationale de gymnastique, ont réitéré quelques heures plus tard, en direct, sur le plateau de CBS This Morning.

Toutes les trois soignées par un médecin réputé depuis vingt ans durant leur carrière sportive, elles ont découvert que les soins prodigués par Lawrence Nassar (53 ans) était en réalité des abus sexuels.

Aujourd'hui âgée de 34 ans, Jamie Dantzscher – médaillée de bronze en 2000 aux Jeux olympiques de Sydney – a ainsi raconté sa première rencontre avec le médecin des gymnastes alors qu'elle avait 13 ans. "Je l'ai consulté pour des douleurs dans le bas du dos. Il introduisait ses doigts dans mon vagin et faisait bouger ma jambe avec son autre main. Il disait que j'allais entendre un bruit, cela voudrait dire que ma hanche avait été remise à sa place et que cela soulagerait mon dos", a-t-elle témoigné, précisant que les abus avaient duré jusqu'à ses 18 ans. Jusqu'à très récemment, l'ex-championne pensait qu'il s'agissait réellement de soins et non d'abus. C'est en discutant avec d'autres anciennes athlètes que Jamie Dantzscher a pris conscience de la gravité des faits : Jessica Howard, championne des États-Unis de gymnastique rythmique entre 1999 et 2001, et Jeanette Antolin, membre de l'équipe américaine de gymnastique artistique entre 1995 et 2000.

Les trois ex-sportives ont justifié leur choix de témoigner sur le plateau de CBS This Morning. Toutes espèrent que leurs lourdes confidences pourront permettre à d'autres jeunes filles d'ouvrir les yeux sur de telles pratiques souvent placées sous silence, de peur de voir sa carrière stoppée net.

Lawrence Nassar avait déjà fait l'objet d'une plainte à la fin du mois de décembre. Une ancienne joueuse de softball de l'université du Michigan, où elle étudiait à la fin des années 1990, a porté plainte pour agressions sexuelles.

Le médecin a également comparu le 17 février dernier devant un tribunal de Mason (Michigan) pour abus sexuels sur la fille d'amis, dès l'âge de 6 ans. Un juge a ordonné que Lawrence Nassar, également impliqué dans une autre affaire, soit détenu sans possibilité de libération sous caution, après le témoignage d'un policier du FBI selon lequel au moins 37 000 photos et vidéos pédopornographiques avaient été trouvées sur des disques durs lui appartenant.