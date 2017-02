Jamie Dornan (50 Shades) : "Gamin, je n'étais pas à l'aise avec mon corps"

De retour au cinéma dans Cinquante Nuances plus sombres, suite tant attendu de Cinquante Nuances de Grey, Jamie Dornan s'est confié au magazine Closer pour évoquer la fulgurante ascension de sa carrière internationale ou bien encore pour commenter sa fameuse étiquette de sex-symbol qui lui colle désormais à la peau avec son personnage irrésistible de Christian Grey.

Reconnaissant de tous les beaux succès apportés grâce à sa participation aux films, l'acteur de 34 ans a néanmoins assuré qu'il n'était pas qu'un joli minois. "Cela pourrait être pire comme image à porter ! Mais une part de moi souhaite profondément et simplement être reconnu pour mon travail d'acteur et non pas pour mon physique. C'est pourquoi je ne suis pas à l'aise avec mon image de sex-symbol. Et cela devient un peu énervant lorsque je m'investis énormément dans la série The Fall, où je laisse des larmes, de la sueur et du sang, mais que des gens osent me demander si un tueur en série peut être aussi mignon !", a-t-il confié.

Gamin, je n'étais pas à l'aise avec mon corps

S'il n'aime pas qu'on fasse passer son physique avant toute autre chose, le partenaire de Dakota Johnson a par ailleurs expliqué qu'il se "battait" contre le qualificatif "mignon" depuis sa plus tendre enfance. "Gamin, je n'étais pas à l'aise avec mon corps. J'étais trop mince, j'avais toujours le visage d'un poupon et cela m'énervait considérablement, surtout par rapport aux amis de ma soeur qui ressemblaient déjà à des hommes. On m'écartait toujours lorsque venait le moment de pratiquer des sports comme le rugby. Cela m'a beaucoup dérangé, et c'est sans doute pour cela que je suis un peu agacé quand des gens me trouvent mignon", a-t-il conclu.