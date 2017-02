Jamie Dornan amoureux face à Dakota Johnson solitaire et Rita Ora sexy

Après Los Angeles, Hambourg et Madrid, Fifty Shades Darker a été présenté en grande pompe à Londres le 9 février. Une belle avant-première qui, comme pour toutes les grosses productions hollywoodiennes, s'est déroulée à l'Odeon Leicester Square.

Les stars du soir, Jamie Dornan en tête, ont bravé la pluie et fait crépiter les flashs, sous les yeux de nombreux fans. L'interprète de Christian Grey, qui a retrouvé sur le tapis rouge sa partenaire de jeu Dakota Johnson, mais l'a vite délaissée pour poser avec sa dulcinée, son épouse Amelia Warner (avec qui il a eu deux enfants). Le couple était totalement irrésistible alors que Dakota Johnson, vêtue d'une robe florale griffée Alexander McQueen, posait en solo, non loin d'E.L. James ou encore de Rita Ora. Habillée dans une robe Miu Miu bleu nuit, la chanteuse et actrice (elle incarne Mia Grey, la pétillante soeur de Christian) a fait grimper la température dans une tenue aussi glamour que sexy.

Parmi les invités, on a assisté à un défilé de bombes, entre artistes, chanteuses, socialites et autres personnalités du petit écran. La pulpeuse Katie Price était pendue au cou de son homme Kieran Hayler, alors que Lucy Mecklenburgh, top model et actrice britannique, offrait la tenue ultrasexy du soir, tout en dentelle, décolleté et transparence, sous les yeux Georgie Porter, Stephanie Pratt, Sarah Jane Crawford ou encore Olivia Cox. On a également croisé les chanteuses Ella Eyre et Corinne Bailey Rae (qui reprend le tube The Scientist au tout début de Cinquante nuances plus sombres).

Déjà dans nos salles depuis mercredi 8 février, Fifty Shades Darker a enregistré 288 723 entrées pour sa première journée d'exploitation en France, soit deux fois moins que Cinquante nuances de Grey. Un score qui devrait être identique ce week-end aux États-Unis, où le film sort. Les spécialistes tablent sur 30-40 millions de dollars de recettes, bien loin des 85 millions engrangés par le premier volet qui avait, au total, amassé 571 millions de dollars à l'international. En France, Fifty Shades of Grey avait séduit plus de 4 millions de spectateurs.