Jamie Dornan : Cette séquence coquine dans 50 Shades dont il n'a pas été fan

En trois films, Jamie Dornan a eu l'occasion de faire le tour de pratiques sexuelles parfois très olé-olé. Parmi elles, une présente dans le dernier volet de la franchise, Cinquante nuances plus claires (Fifty Shades Freed). La scène ? Alors que Christian Grey a une petite fringale, il tombe sur sa chérie Anastasia (Dakota Johnson) dans la cuisine d'une sublime propriété d'Aspen. La jeune demoiselle est en train de dévorer une glace – joli placement de produit pour Ben & Jerry's d'ailleurs – et va alors avoir la bonne idée de faire volontairement glisser de la crème glacée sur le corps bien musclé de son homme. Une scène érotique qui a dû faire saliver plus d'une. Mais pas Jamie.

"Je ne le recommande pas. J'ai trouvé que c'était... assez collant. Ça devient sec et collant assez vite... J'ai pas été fan", a avoué l'acteur britannique à Cosmopolitan qui propose de découvrir la scène. "C'était compliqué et froid... Je pense qu'on a tourné ça de nuit. C'était au milieu de la nuit, on était fatigué. Du moment que cela donne quelque chose de sexy au final, c'est ce qui compte", a-t-il ajouté.

Actuellement disponible en DVD, Blu-Ray et coffret !