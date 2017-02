Jamie Dornan est "beaucoup plus calme depuis qu'il a eu des enfants"

On idéalise et on fantasme beaucoup sur le quotidien de Jamie Dornan. Peut-être plus que sur celui de sa partenaire dans la franchise 50 Shades, Dakota Johnson. Papa de deux filles de 3 ans et 1 an, marié à Amelia Warner, le beau Britannique de 34 ans mène une vie très paisible, loin des caméras. Un calme paradoxal – quand on sait l'engouement autour de Fifty Shades – qui n'a pas toujours été de rigueur pour lui, comme le révèle sa partenaire dans la série The Fall, Gillian Anderson.

Interrogée sur le fait de savoir si elle a regardé ou non Cinquante nuances de Grey, l'actrice assure à Télé Star que "Jamie est adorable", mais aussi qu'il est "beaucoup plus calme depuis qu'il a eu des enfants". Sous-entendu, le séduisant et talentueux Jamie a lui aussi connu des périodes plus houleuses et sombres.

Dans une autre interview accordée à Version Femina, c'est Jamie Dornan qui dépeint sa vie aujourd'hui, sans allusion à son passé. "J'ai une vie plus normale que n'importe quel autre individu, assure-t-il. Je vis en pleine campagne en compagnie de mes moutons. Avec ma femme, nous avons choisi d'offrir à nos deux enfants une vie au calme loin de la ville et surtout du milieu hollywoodien. C'est très important pour mon équilibre et celui de ma famille. Je crois que c'est sans doute la raison pour laquelle j'arrive très bien à gérer le succès."

J'avais tellement honte de moi

Un passé qu'il avait néanmoins évoqué au Time Magazine, faisant des révélations terribles, notamment la mort de sa mère, emportée d'un cancer alors qu'il n'avait que 16 ans, puis l'année suivante, la disparition de quatre de ses plus proches amis, décédés dans un accident de voiture. "C'était horrible, horrible. Vous ne pouvez pas vous imaginez à quel point", confie-t-il. Immanquablement, Jamie Dornan tombe dans l'alcool pendant quelque temps : "Lorsque j'avais 19 ans, je me souviens d'un été à l'université de Teesside, où j'ai fait une année de marketing. Et j'ai raté tous mes examens et je me suis dit "Mon Dieu, okay, c'est bon, il faut que quelque chose change maintenant.' J'avais tellement honte de moi. J'ai beaucoup bu durant cet été."

Par la suite, son entrée dans le monde du mannequinat, mais surtout l'amour et la paternité ont fini par apaiser notre Jamie Dornan. Au point de lui faire tourner une page bien douloureuse.