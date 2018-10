Jamie Dornan fera des bébés jusqu'à ce qu'il "ne puisse plus"

Invité le 22 octobre 2018 dans l'émission de Jimmy Kimmel, Jamie Dornan a confirmé l'heureux événement : sa femme Amelia Warner est enceinte de leur troisième enfant. Sur le plateau du Jimmy Kimmel Live à Los Angeles, l'acteur britannique bien connu pour sa performance en Christian Grey dans la saga Fifty Shades, s'est confié sur le bonheur de la paternité. "Vous pensez que c'est une bonne idée ?", a-t-il ironisé, avant d'ajouter : "Une partie de moi me dit que je dois me calmer sur ça après celui-ci."

Déjà papa de deux enfants à 36 ans, Jamie Dornan est très fier de ses petites Dulcie, 4 ans, et Phoebe, 2 ans et demi, des "enfants géniales". Mais le papa-poule ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Je le fais – si tel est le voeu de ma femme – jusqu'à ce qu'on ne puisse plus", dit-il sur le fait d'enchaîner enfant sur enfant (trois en l'espace de cinq ans à peine)

Plus sérieux, Jamie Dornan a ensuite expliqué que pour ce troisième enfant, il allait tenter de travailler son agenda, de manière à en profiter plus. "Je pense que pour celui-ci, je vais avoir plus de contrôle sur mon planning. Les deux premiers, j'étais en quelque sorte à la merci des agendas de Fifty Shades. La première est née au Canada et j'ai commencé à tourner trois jours après sa naissance. La deuxième est née à Londres et je me suis envolé vers le Canada dix jours après et nous avons commencé à tourner le deuxième film. Je n'ai jamais manqué une naissance, je m'en voudrais à vie si c'était le cas. Mais cette fois, je vais vraiment essayer de prendre des congés pendant quelques mois après", a commenté celui que l'on attend prochainement à l'affiche de Private War (sortie aux États-Unis le 16 novembre) et qui vient de sortir My Dinner With Hervé pour le compte de HBO. En 2019, il sera dans Robin des Bois avec Taron Egerton. Côté tournages, il est actuellement sur la mini-série Death and Nightingales, ainsi que sur un film de Drake Doremus avec Shailene Woodley.