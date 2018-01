Jamie Dornan (Fifty Shades), ado complexé : Une anecdote très embarrassante

La star de Cinquante nuances de Grey a visiblement plus d'un secret dans son sac. Jamie Dornan, qui sera bientôt à l'affiche de Cinquante nuances plus claires (Fifty Shades Freed), le troisième et dernier opus de la franchise érotico-romantique d'E.L. James, a fait une étonnante confidence lors de son passage sur le canapé du Graham Norton Show.

Face à Helen Mirren et Liam Neeson, qui discutait dans la même émission de leur tendre love story au début des années 1980, l'acteur britannique de 35 ans a évoqué un souvenir pour le moins gênant – mais dont il rigole aujourd'hui. Il a raconté qu'adolescent, pour faire plus vieux et viril, le jeune homme avait coupé des poils d'une fausse barbe afin de les coller sur son pubis. Devant les caméras, Dornan explique avoir été complexé par son physique de petit garçon. "Je n'avais pas de poils, à 15 ans, on aurait dit que j'en avais 7", a-t-il avoué.

Alors qu'une occasion en or de séduire une fille se présente à lui, Jamie Dornan tente de contrecarrer son complexe. "Je jouais dans une pièce de théâtre amateur et je devais me rendre à une fête après. Pour les besoins de mon rôle, je portais une barbe faite avec des morceaux d'une perruque noire collée à mon visage. Et j'ai décidé de la garder pour la petite soirée afin de paraître plus âgé. J'ai aussi décidé de découper le reste de la perruque et de le coller sur mes parties intimes juste au cas où j'aurais de la chance", narre-t-il sous les rires du public et des invités.

Le jeune homme est reparti bredouille de la soirée. Un mal pour un bien car on n'ose imaginer la réaction de la jeune fille si elle avait découvert la supercherie. Mais le pire dans cette histoire, c'est que si Jamie Dornan a fini par se féliciter d'avoir fini seul, il lui est quand même arrivé une casserole. "Je me suis arraché les quelques vrais poils que j'avais là, en bas" en tentant d'enlever les faux. "Une expérience douloureuse autant physiquement qu'émotionnellement", selon le futur mannequin et acteur. Et on veut bien le croire !