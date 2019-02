Jamie Foxx séparé de Katie Holmes et proche d'une actrice de Gossip Girl ?

Le fameux Ray Charles du cinéma – pour lequel il a reçu un Oscar – s'est rendu à plusieurs after parties après la 91e cérémonie des Oscars dimanche. Sur scène, il a fait un petit show et, durant son discours, il a fait référence aux couples mariés et aux membres du public qui étaient seuls, se présentant lui-même comme célibataire, d'après une source qui s'est confié à Us Weekly.

Ce n'est pas tout, plus tard dans la nuit, Jamie Foxx a été vu en compagnie d'une ancienne actrice de Gossip Girl, Jessica Szohr. Ils se sont rendus tous les deux à la soirée Mercedes-Benz, à celle de Vanity Fair et à la fête privée de Jay-Z et Beyoncé, rien que ça ! Le Daily Mail a des photos de leurs marathons de fiesta ensemble... Le comédien et chanteur avait craqué pour la fameuse Joey de Dawson et se rapproche désormais de l'héroïne d'une autre série culte pour ados et jeunes adultes. On imagine que les filles de l'acteur, Corinne (25 ans) et Annalise (10 ans), connaissent bien le show. Affaire à suivre.