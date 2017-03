Jamie King Thomas (Mad Men) révolté après la mort de son fils de 5 jours

Jamie King est "sous le choc" après que la police britannique a finalement décidé de clore l'enquête autour de la mort de son petit garçon Benjamin. L'acteur originaire de Londres et sa femme Tamara Podemski ont perdu leur fils de 5 jours au mois de mai 2016, après que l'hôpital de Bath (Somerset) où la jeune femme devait accoucher a décidé de renvoyer le couple chez lui malgré ses protestations, estimant que l'accouchement n'était pas imminent.

Il faut dire que l'actrice et chanteuse canadienne de 39 ans avait déjà quatorze jours de retard sur la date prévue... Après une nuit de violentes contractions, Tamara Podemski est retournée à la clinique le lendemain où elle a dû subir une césarienne en urgence. À sa naissance, son fils Benjamin a été transféré dans une unité spécialisée de l'hôpital St. Michael de Bristol où il est malheureusement décédé cinq jours plus tard, à cause de dommages cérébraux.

Six mois plus tard, en novembre 2016, le médecin légiste Maria Voisin avait estimé que "la grossesse à haut risque de Tamara avait été anormalement suivie, et que la décision de repousser l'accouchement et de renvoyer la mère chez elle était à l'origine des mauvaises conditions de naissance du bébé, ce qui avait conduit à sa mort".

Alors que Jamie King espérait que l'enquête apporterait des réponses à ses questions et tirerait au clair une série de décisions controversées du personnel hospitalier, la police a finalement décidé "de classer l'affaire, faute de preuves et sur recommandation du médecin légiste". Le comédien de 35 ans qui a joué dans la série Les Tudors et Mad Men ne comprend pas cette décision.

Le couple sous le choc, l'hôpital se défend...

"Nous sommes très choqués d'apprendre par voie de presse que l'enquête de police est close, surtout quand l'hôpital nous avait promis de nous tenir informés de toutes progressions. Nous avons demandé à nos avocats de nous fournir les résultats de l'enquête interne. Tant que nous ne les aurons pas examinés, nous n'aurons aucun commentaire supplémentaire à faire si ce n'est que nous sommes déçus et blessés du profond manque de respect de l'hôpital envers nos besoins de parents endeuillés", a-t-il confié au Daily Mail ce week-end.

Le directeur de la maternité et la responsable des sages-femmes Helen Blanchard se sont défendus en assurant avoir pris très au sérieux cette histoire et pleinement coopéré avec la police. Ils se sont défendus d'avoir jamais voulu altérer ni influer sur le cours de l'enquête. Jamie King et Tamara, mariés depuis trois ans, ne sont pas du même avis.

