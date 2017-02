Jamie Lynn Spears a "lutté" pour tenter de sauver sa fille Maddie, accidentée

On en sait désormais un peu plus sur les terribles circonstances qui entourent l'accident dont a été victime la fille de Jamie Lynn Spears, Maddie.

Dans un état "stable mais critique", la fillette de 8 ans est actuellement en observation dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans, selon TMZ. Dimanche 5 février, la nièce de Britney Spears était en train de conduire un véhicule tout-terrain dans le jardin du domicile de sa mère, en Louisiane, lorsque la voiture s'est brutalement "retournée" aux alentours de 15h. Maddie aurait tenté de contourner un "fossé" quand elle a perdu le contrôle de son quatre-roues, un Polaris.

C'est donc en tentant d'éviter un chemin dangereux que la petite fille est tombée dans un lac et a par la suite été bloquée de longues minutes sous l'eau, retenue par sa ceinture de sécurité. Contrairement à ce qui avait été rapporté plus tôt, Jamie Lynn Spears était bien présente sur les lieux du drame et se trouvait au côté de son époux, Jamie Watson, lorsque Maddie a chuté. Le couple se trouvait environ à "90 mètres" de la fillette et s'est immédiatement précipité à son secours en la voyant tomber au loin.

Toujours selon TMZ, qui cite des sources proches de l'enquête, la jeune maman de 25 ans et son mari ont vainement tenté de sauver Maddie dans l'eau mais ont "lutté" de nombreuses secondes, ne parvenant pas à détacher sa ceinture de sécurité. La fillette a finalement été libérée de l'emprise du véhicule par les ambulanciers à leur arrivée sur les lieux, "quelques minutes plus tard".

Lundi, le père de Britney et Jamie Lynn Spears, James, était sorti de son silence, invitant les fans à prier pour la fillette. "Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à prier pour notre bébé Maddie", a-t-il déclaré auprès du site Entertainment Tonight.