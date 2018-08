Jamie Lynn Spears choque en laissant sa fille de 10 ans manipuler un fusil

Celle qui avait fameusement survécu à un terrible accident de quad l'an passé semble visiblement à l'aise dans cet exercice. Un peu trop ? Le cliché de Maddie publié par son beau-père a en tout cas provoqué un déferlement de commentaires mitigés. "Posez ce fusil, prenez des jumelles et allez faire une randonnée plutôt", "A mes yeux, apprendre aux enfants à tuer lorsqu'il n'y a aucune nécessite me paraît très, très mal", "Normal que l'Amérique coule plus vite que le Titanic", "Les gens qui tuent des animaux pour le plaisir du sport, ça me rend malade. Apprendre à un jeune enfant à tuer un animal innocent, c'est encore pire. Vous êtes des parents horribles", ont notamment écrit les internautes.

D'autres ont tempéré la situation. "Il n'y a rien de mal à lui apprendre la sécurité des armes à feu", "J'ai grandi en chassant et en pêchant. Il n'y a rien de mal avec le fait d'apprendre à un enfant de manière responsable comment manipuler une arme à feu. Vous êtes de super parents selon moi. N'écoutez pas les commentaires de ces gens à l'esprit étroit", lit-on. Une conversation sans fin, alors même que le débat sur les armes à feu divise la population des Etats-Unis depuis de (trop) longues années.

Mariée depuis 2014 à Jamie Watson, Jamie Lynn Spears a eu avec lui une deuxième petite fille, Ivey, née en avril dernier.