Jan Ullrich alcoolisé et drogué, il tabasse une prostituée avant d'être arrêté

Le vainqueur du Tour de France Jan Ullrich, a été arrêté à Francfort vendredi 10 août pour des violences sur une escort-girl. Après avoir passé la nuit avec la jeune femme, il l'a frappée et étranglée.

Actuellement en garde à vue, le cycliste allemand de 44 ans, était "sous influence de l'alcool et de drogue" lors de son arrestation, rapporte l'AFP. La procureure en charge de l'affaire, Nadja Niesent, a confirmé l'arrestation : "Une enquête est en cours pour tentative d'homicide, coups et blessures dangereuses, mais le parquet ne voit à l'heure actuelle pas d'indices graves indicatifs d'une tentative de meurtre et (donc) de raison de le placer en détention provisoire."

Le vainqueur de la Grande Boucle 1997 était arrivé la veille en Allemagne, pour débuter une thérapie et tenter de soigner ses problèmes d'alcool et de drogue. Vendredi dernier, il avait déjà été arrêté par la police espagnole pour s'être introduit de force chez son voisin, et avoir provoqué une bagarre dans son jardin. Le voisin en question est loin d'être inconnu du grand public puisqu'il s'agit de l'acteur et réalisateur allemand Til Schweiger.

Après sa garde à vue, il avait déclaré dans les médias allemands que cet épisode avait été le déclencheur pour le conduire en cure et par la suite revoir ses trois enfants dont la mère a la garde depuis la séparation du couple fin 2017.

Les ennuis de Jan Ullrich ne datent pas d'hier. Déjà en 2002 il avait été suspendu six mois après une sortie en discothèque où il avait consommé des ecstasy. En 2006, qui devait être sa dernière année professionnelle, il avait été exclu du Tour de France la veille du départ. Son nom était en effet apparu dans l'affaire Puerto, un réseau de dopage sanguin organisé autour du médecin espagnol Eufemiano Fuentes. 7 ans plus tard et après des années de dénégations, il avait fini par reconnaître s'être dopé.

Espérons que ses passages en cure de désintox, et sans doute aussi derrière les barreaux, l'aideront à se libérer de tous ses vieux démons.