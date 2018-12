Jana Kramer : Attaquée sur son physique après son accouchement, elle réagit

Près de deux semaines après avoir mis au monde son second enfant, un adorable petit Jace Joseph qui a pointé le bout de son nez le 29 novembre 2018, Jana Kramer s'est emparée de ses comptes sur les réseaux sociaux pour pousser un sérieux coup de gueule.

L'ex-actrice de la série Les frères Scott, qui s'est toujours montrée très ouverte pour évoquer ses problèmes de santé (elle a vécu plusieurs fausses couches), s'est dite très remontée contre toutes les personnes malintentionnées qui la critiquent sur son poids et sa silhouette post-grossesse. "Je suis tellement frustrée et je dois vider mon sac. (...) C'est incroyable les commentaires et combien certaines personnes peuvent être désagréables (...). Non, je n'ai pas eu une abdominoplastie, non, je n'ai pas de chef personnel (...). Pourquoi les femmes doivent-elles se comparer les unes aux autres, puis s'humilier ? Je me le dis autant que je le dis à tout le monde : pourquoi ne pourrions-nous pas être tous différents ? Nos corps sont tous beaux et fabriqués différemment, ils guérissent différemment, ils réagissent différemment, ils ont simplement un aspect différent. Pourquoi avons-nous besoin de faire honte à quelqu'un parce qu'il ne ressemble pas à ce que nous pensions ? (...) Pouvons-nous être plus gentils avec nous-mêmes et savoir que chaque femme a un parcours différent mais que nous sommes toutes belles ? Pouvons-nous éduquer les femmes sans se démolir en comparant ? Essayons cela...", a-t-elle écrit. Voilà qui est dit !