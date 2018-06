Jana Kramer (Les Frères Scott): 2e bébé en route après plusieurs fausses couches

Interviewée le même jour par le magazine People, Jana Kramer a confié sa joie de devenir à nouveau maman. Il faut dire que la jeune femme a eu des difficultés à concevoir, elle qui avait révélé il y a plusieurs mois qu'elle avait subi plusieurs fausses couches - cinq au total. "Je suis tellement heureuse. On a perdu un bébé en octobre, puis nous avons fait une fécondation in vitro et nous avons encore perdu un bébé en février. Donc je voulais être capable de dire : 'Hey, je sais que c'est difficile, mais essayez de garder espoir'", a-t-elle expliqué.

Mariée à Mike Caussin (31 ans) depuis trois ans, Jana Kramer avait failli voir son union voler en éclats lorsque les multiples infidélités du footballeur avaient été révélées dans la presse fin 2016. Ces deux dernières années, le couple s'est démené pour reconstruire sa relation. Il est aujourd'hui plus solide que jamais. "On voulait vraiment être dans une phase saine et sereine avant d'avoir un deuxième enfant. On savait tous les deux qu'avoir des enfants ne sauve pas un mariage", a-t-elle ajouté à People.